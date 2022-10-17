В Самаре разбираются в обстоятельствах погони со стрельбой

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в районе пересечения улиц Водников и Венцека в Самаре.

Вечером 14 октября здесь произошел инцидент со стрельбой. На видеозаписи, которую сделали свидетели происшествия, заметно, что молодые люди напали на водителя автомашины. В него стреляют, а по стеклу бьют битой. Водитель уезжает, вслед ему снова стреляют, а затем бросаются в погоню.

Видео уже появилось в соцсетях. Самарцы проводят аналогию с "Бандитским Петербургом".

В полиции выясняют детали инцидента.