Преступная попытка похудеть: самарчанку поймали с сибутрамином

Сотрудники Самарской таможни задержали получательницу посылки с сильнодействующими веществами.

В почтовом отделении обнаружили посылку из Казахстана с 0,5кг запрещенных препаратом. Внутри было более 1000 капсул препаратов для похудения, содержащих сибутрамин.

Мужчина, который пришел за посылкой рассказал, что забирал ее для тещи и не знал, что внутри Женщину задержали, ее действия привели к уголовному делу.