В Самарской области задержали поджигателя сена

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В Нефтегорском районе Самарской области задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области