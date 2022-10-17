В Самарской области задержали поджигателя сена

В Нефтегорском районе Самарской области задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ночью 8 октября в с. Дмитриевка Самарской области сгорело 400 рулонов сена, принадлежащих местному фермеру. Ущерб составил 480 тыс. рублей.
Позже правоохранители задержали местного жителя, который подрабатывал у потерпевшего.
Мужчина признал вину и пояснил, что был пьян и решил устроить пожар из-за обиды на бывшего работодателя.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️