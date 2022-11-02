Жительница Самарской области обокрала 94-летнего пенсионера

В Челно-Вершинском районе Самарской области задержали подозреваемую в краже у 94-летнего пенсионера. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевший лишился 300 тыс. руб., которые хранил в сейфе. По словам мужчины, он живет один и никому не давал ключ от сейфа.

Полицейские не нашли следов взлома ни на окнах и двери, ни на самом сейфе. Зато правоохранители обнаружили отпечатки пальцев 41-летней местной жительницы, судимой за мошенничество.

Задержанная призналась в краже и рассказала, что периодически помогала пенсионеру по хозяйству и он доверял ей, а в какой-то момент она узнала о деньгах в сейфе и о месте, где хранился ключ.

Возбуждено уголовное дело, женщину отправили под подписку о невыезде.