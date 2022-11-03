За сутки в Самарской области остановили два автомобиля с 7 кг наркотиков

В Самарской области за сутки остановили два автомобиля с крупными партиями наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Так, в 10:20 на 960 км трассы М-5 правоохранители остановили для проверки документов Volkswagen Passat. По версии правоохранителей, водитель — 33-летний житель Тулы нервничал и из-за этого его решили досмотреть. В итоге у него изъяли восемь свертков с 3 кг синтетического наркотика. Предположительно, мужчина купил вещество в Туле и планировал сбывать в Уфе.
Уже через 4 часа на 1060 км трассы М-5 остановили Nissan Almera под управлением 51-летнего уроженца Липецка. В багажнике обнаружили 4 кг мефедрона.
В отношении водителей возбудили уголовные дела.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.