За сутки в Самарской области остановили два автомобиля с 7 кг наркотиков

В Самарской области за сутки остановили два автомобиля с крупными партиями наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Так, в 10:20 на 960 км трассы М-5 правоохранители остановили для проверки документов Volkswagen Passat. По версии правоохранителей, водитель — 33-летний житель Тулы нервничал и из-за этого его решили досмотреть. В итоге у него изъяли восемь свертков с 3 кг синтетического наркотика. Предположительно, мужчина купил вещество в Туле и планировал сбывать в Уфе.

Уже через 4 часа на 1060 км трассы М-5 остановили Nissan Almera под управлением 51-летнего уроженца Липецка. В багажнике обнаружили 4 кг мефедрона.

В отношении водителей возбудили уголовные дела.