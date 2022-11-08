"Врачи извинились": в Самаре возбудили дело о смерти младенца в больнице им. Середавина

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о гибели новорожденного. Согласно выписке из протокола патологоанатомического исследования, смерть девочки наступила во время родов из-за гипоксии. При этом, согласно медицинским документам, беременность развивалась нормально и ребенок был полностью здоров.
"Я приехала в роддом больницы Середавина в восемь утра с отошедшими водами и с неболезненными схватками. Ждала час, пока все придут с пересменки. Меня оформили, отвели в родовую. Первая смена была еще более-менее. Но вот передали меня второй смене… схватки были больные, просила кесарево слезно, но наши врачи и акушерки твердили: "Все рожают и ты родишь". Как только я начинала кричать в схватку от боли, сразу же начинали орать на меня: "Тебя режут что ли". Попросила акушерку смочить мне лицо водой, так как очень жарко было, она взяла бутылку и просто вылила мне на лицо…", — рассказывает Наталья Самсонова.
Молодая женщина вспоминает, что несколько часов просила сделать кесарево сечение, но никто не слушал.
"До 1:00 точно меня держали, КГТ велось с самого утра и, как я поняла, в конце уже на него не смотрели. Заходили, когда я уже кричала, в итоге на последних моих потугах одна что-то там пыталась оттянуть у меня в матке, другая пыталась выдавить мне ребенка, не получилось. Тут они все-таки спустя 18 часов решили посмотреть на КГТ и спросили у меня, готова ли я на кесарево", — говорит Наталья.
В итоге женщине провели экстренное кесарево сечение. Ребенок был синий и не дышал, но было сердцебиение. И все же появившуюся на свет девочку не удалось спасти.
"И врачи только извинились и сказали, что они сами в шоке и не знают, как так получилось… Приехала в роддом я на 38 неделе, ребенок был полностью здоров! УЗИ и скрининги проходила и бесплатно, и платно. Все было без патологий и хорошо. Моего здорового ребенка просто убили. 19 часов безводного периода дали о себе знать — ребенок просто задохнулся", — считает Наталья.
В патологоанатомическом эпикризе, который показывает женщина, также отмечено, что младенец был доношен, указано, что смерть наступила от развившейся тяжелой гипоксии во время родов. Наталья была на личном приеме у одного из руководителей в СУ СКР по Самарской области. После этого следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.