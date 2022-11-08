"Врачи извинились": в Самаре возбудили дело о смерти младенца в больнице им. Середавина

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о гибели новорожденного. Согласно выписке из протокола патологоанатомического исследования, смерть девочки наступила во время родов из-за гипоксии. При этом, согласно медицинским документам, беременность развивалась нормально и ребенок был полностью здоров.

"Я приехала в роддом больницы Середавина в восемь утра с отошедшими водами и с неболезненными схватками. Ждала час, пока все придут с пересменки. Меня оформили, отвели в родовую. Первая смена была еще более-менее. Но вот передали меня второй смене… схватки были больные, просила кесарево слезно, но наши врачи и акушерки твердили: "Все рожают и ты родишь". Как только я начинала кричать в схватку от боли, сразу же начинали орать на меня: "Тебя режут что ли". Попросила акушерку смочить мне лицо водой, так как очень жарко было, она взяла бутылку и просто вылила мне на лицо…", — рассказывает Наталья Самсонова.

Молодая женщина вспоминает, что несколько часов просила сделать кесарево сечение, но никто не слушал.

"До 1:00 точно меня держали, КГТ велось с самого утра и, как я поняла, в конце уже на него не смотрели. Заходили, когда я уже кричала, в итоге на последних моих потугах одна что-то там пыталась оттянуть у меня в матке, другая пыталась выдавить мне ребенка, не получилось. Тут они все-таки спустя 18 часов решили посмотреть на КГТ и спросили у меня, готова ли я на кесарево", — говорит Наталья.

В итоге женщине провели экстренное кесарево сечение. Ребенок был синий и не дышал, но было сердцебиение. И все же появившуюся на свет девочку не удалось спасти.

"И врачи только извинились и сказали, что они сами в шоке и не знают, как так получилось… Приехала в роддом я на 38 неделе, ребенок был полностью здоров! УЗИ и скрининги проходила и бесплатно, и платно. Все было без патологий и хорошо. Моего здорового ребенка просто убили. 19 часов безводного периода дали о себе знать — ребенок просто задохнулся", — считает Наталья.

В патологоанатомическом эпикризе, который показывает женщина, также отмечено, что младенец был доношен, указано, что смерть наступила от развившейся тяжелой гипоксии во время родов. Наталья была на личном приеме у одного из руководителей в СУ СКР по Самарской области. После этого следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").