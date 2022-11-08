В Сызрани будут судить обвиняемого в поставке партии героина из Москвы

Следственное отделение Сызранского ЛО МВД России на транспорте закончило расследование уголовного дела 27-летнего жителя сопредельной республики, обвиняемого в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Отдела.

Полицейские задержали мужчину в конце августа на железнодорожном вокзале в Сызрани. В его рюкзаке обнаружили более 148,73 г героина. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии правоохранителей, мигрант приобрел в Москве крупную партию наркотика и планировал сбывать героин в Сызрани.

Мужчину отправили под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в Сызранский городской суд.