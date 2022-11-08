Следственное отделение Сызранского ЛО МВД России на транспорте закончило расследование уголовного дела 27-летнего жителя сопредельной республики, обвиняемого в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Отдела.
Полицейские задержали мужчину в конце августа на железнодорожном вокзале в Сызрани. В его рюкзаке обнаружили более 148,73 г героина. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
По версии правоохранителей, мигрант приобрел в Москве крупную партию наркотика и планировал сбывать героин в Сызрани.
Мужчину отправили под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в Сызранский городской суд.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.