В Самарской области браконьер убил двух косуль

В Красноярском районе Самарской области правоохранители задержали 46-летнего жителя Самары, подозреваемого в незаконной охоте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ночью 16 ноября сотрудники регионального департамента охоты и рыболовства остановили на дороге Димитровград — Самара мужчину, предположительно, убившего двух косуль.

В его Mitsubishi Outlander нашли карабин Вепрь 1В и устройство для бесшумной стрельбы. Кроме того, рядом в поле обнаружили две туши диких животных, два патрона и пять гильз. Ущерб от гибели животных составил 80 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота с причинением крупного ущерба"). Задержанный пояснил, что охотился без лицензии, хотя и знал, что это незаконно.