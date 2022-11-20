Житель Самарской области незаконно хранил пистолет "всякий случай"

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В Красноярском районе Самарской области задержали 58-летнего жителя пос. Новосемейкино по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области