У сельчанина из Самарской области изъяли порох

В Исаклинском районе Самарской области возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Дома у 37-летнего мужчины правоохранители изъяли две банки с более чем 180 г бездымного пороха.

Ранее подозреваемый был судим за побои и употребление запрещенных веществ. Сельчанин рассказал, что порох остался с тех времен, когда у него было зарегистрированное охотничье оружие. Когда-то он покупал порох, чтобы самостоятельно снаряжать патроны.