Под Самарой мужчина избил продавщицу бутылкой ради 3 тыс. рублей

В Чапаевске арестовали 25-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью 14 ноября злоумышленник пришел в магазине на ул. Чапаева. Он избил продавщицу взятой с витрины бутылкой и забрал из кассы 3 тыс. рублей.

Несмотря на маску и капюшон, потерпевшая смогла разглядеть черты лица налетчика. В результате подозреваемого задержали. Мужчина рассказал, что заранее планировал преступление и собирался украсть всю выручку за день. Однако из-за сопротивления продавщицы, он смог унести лишь небольшую сумму.