В Самаре мужчина ударил ножом ребенка и его мать

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на ребенка и женщину, сообщает СУ СК по региону.
По версии следствия, вечером 25 ноября 47-летнйи подозреваемый, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил ножевые ранения 15-летнему родственнику своей сожительницы, а также его 45-летней матери.
Несовершеннолетний получил непроникающее ножевое ранение поясничной области, а женщина — резаную рану правой руки.
"Преступный умысел подозреваемого, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью, не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшая смогла выхватить нож", — поясняют в ведомстве.
Произошедшее квалифицировано по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц).
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
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