В Самаре мужчина ударил ножом ребенка и его мать

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на ребенка и женщину, сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, вечером 25 ноября 47-летнйи подозреваемый, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил ножевые ранения 15-летнему родственнику своей сожительницы, а также его 45-летней матери.

Несовершеннолетний получил непроникающее ножевое ранение поясничной области, а женщина — резаную рану правой руки.

"Преступный умысел подозреваемого, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью, не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшая смогла выхватить нож", — поясняют в ведомстве.

Произошедшее квалифицировано по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц).