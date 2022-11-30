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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты

ТОЛЬЯТТИ. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла банковскую карту. После этого с ее расчетного счета произошло хищение денег.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Автозаводского района. Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. 

В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 8(937)2149875 или 102.

 

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180.

Был одет: куртка черно-желто-зеленого цвета, рюкзак черного цвета с надписью "PUMA", штаны черного цвета, кроссовки черного цвета.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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