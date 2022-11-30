В Тольятти разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла банковскую карту. После этого с ее расчетного счета произошло хищение денег.
Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Автозаводского района. Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 8(937)2149875 или 102.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180.
Был одет: куртка черно-желто-зеленого цвета, рюкзак черного цвета с надписью "PUMA", штаны черного цвета, кроссовки черного цвета.
Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.