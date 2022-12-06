В Тольятти задержан 18-летний местный житель, при котором находилось 540 гр N-метилэфедрона и метадона.
Сотрудниками ОМВД России по Ставропольскому району назначено проведение криминалистических судебных экспертиз, проведен опрос задержанного и лиц, принимавших участие в его задержании.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе допроса задержанный безработный молодой человек пояснил, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забирать в тайниках наркотическое средство, перевозить по территории Самарской области, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъемки.
Молодой человек подтвердил, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника возле одного из лесных кафе только одну закладку, чтобы расфасовать на мелкие дозы и сделать новые тайники — "закладки". Но выполнить поручение и получить оплату от анонима не смог, поскольку был задержан
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.