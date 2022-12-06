В Тольятти задержан молодой человек с 540 гр наркотика

В Тольятти задержан 18-летний местный житель, при котором находилось 540 гр N-метилэфедрона и метадона.

Сотрудниками ОМВД России по Ставропольскому району назначено проведение криминалистических судебных экспертиз, проведен опрос задержанного и лиц, принимавших участие в его задержании.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса задержанный безработный молодой человек пояснил, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забирать в тайниках наркотическое средство, перевозить по территории Самарской области, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъемки.

Молодой человек подтвердил, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника возле одного из лесных кафе только одну закладку, чтобы расфасовать на мелкие дозы и сделать новые тайники — "закладки". Но выполнить поручение и получить оплату от анонима не смог, поскольку был задержан

Расследование уголовного дела продолжается.