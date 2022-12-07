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Преступления Происшествия

Более 400 г мефедрона изъяли госавтоинспекторы в Самарской области

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наркотическое средство было обнаружено сотрудниками ДПС при досмотре багажного отделения автомобиля. В среду, 7 декабря, в ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов за бдительность и проявленный профессионализм наградил инспекторов ДПС ОГИБДД У МВД России по Ставропольскому району старших лейтенантов полиции Дмитрия Кондратьева, Павла Крюкова и Евгения Сержантова почетными грамотами и денежными премиями.

В конце ноября текущего года сотрудники отдельной роты ДПС Отдела МВД России по Ставропольскому району старшие лейтенанты полиции Дмитрий Кондратьев, Павел Крюков и Евгений Сержантов во время несения службы на 981 км трассы М-5 "Урал" остановили для проверки документов водителя иномарки.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение водителя, который заметно нервничал. После проверки документов у водителя и пассажира, госавтоинспекторы приняли решение осмотреть транспортное средство.

В ходе проведения осмотра транспортного средства в багажном отделении был обнаружен полимерный пакет с веществом светлого цвета. Сотрудники ГИБДД задержали водителя и передали информацию в дежурную часть.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством мефедрон (4-метилметкатинон) массой более 400 г, что относится к крупному размеру.

В отношении ранее несудимого уроженца одной из соседних республик 1998 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Гид потребителя

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