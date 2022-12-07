Наркотическое средство было обнаружено сотрудниками ДПС при досмотре багажного отделения автомобиля. В среду, 7 декабря, в ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов за бдительность и проявленный профессионализм наградил инспекторов ДПС ОГИБДД У МВД России по Ставропольскому району старших лейтенантов полиции Дмитрия Кондратьева, Павла Крюкова и Евгения Сержантова почетными грамотами и денежными премиями.
В конце ноября текущего года сотрудники отдельной роты ДПС Отдела МВД России по Ставропольскому району старшие лейтенанты полиции Дмитрий Кондратьев, Павел Крюков и Евгений Сержантов во время несения службы на 981 км трассы М-5 "Урал" остановили для проверки документов водителя иномарки.
Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение водителя, который заметно нервничал. После проверки документов у водителя и пассажира, госавтоинспекторы приняли решение осмотреть транспортное средство.
В ходе проведения осмотра транспортного средства в багажном отделении был обнаружен полимерный пакет с веществом светлого цвета. Сотрудники ГИБДД задержали водителя и передали информацию в дежурную часть.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством мефедрон (4-метилметкатинон) массой более 400 г, что относится к крупному размеру.
В отношении ранее несудимого уроженца одной из соседних республик 1998 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.