У тольяттинца нашли крупную партию "синтетики"

Тольяттинские полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину задержали около дома в Автозаводском районе. У него дома изъяли два пакета с 56 г N-метилэфедрона. Тольяттинец признал вину и рассказал, что приобрел наркотик в интернете и планировал сбывать через "закладки".

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отправили под стражу. Полицейские пытаются установить каналы поставки наркотиков в Самарскую область.