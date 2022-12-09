Самарские таможенники задержали на границе мотоциклы с наркотиком

Сотрудники Самарской таможни на МАПП "Сагарчин" остановили грузовик с наркотиком, сообщает пресс-служба ведомства.
В остановленной фуре было 15 мотоциклов с личными вещами. Среди этих вещей обнаружили около 10 г трамадола и около 11 г кодеина. Первый препарат является сильнодействующим веществом, а второй считается наркотиком.
Доставку груза в Европу после путешествия по Киргизии оформили неизвестные. Через Россию автомобиль должен был проехать транзитом.
В отношении неизвестных возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотиков и сильнодействующих веществ").
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.