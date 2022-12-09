Самарские таможенники задержали на границе мотоциклы с наркотиком

Сотрудники Самарской таможни на МАПП "Сагарчин" остановили грузовик с наркотиком, сообщает пресс-служба ведомства.

В остановленной фуре было 15 мотоциклов с личными вещами. Среди этих вещей обнаружили около 10 г трамадола и около 11 г кодеина. Первый препарат является сильнодействующим веществом, а второй считается наркотиком.

Доставку груза в Европу после путешествия по Киргизии оформили неизвестные. Через Россию автомобиль должен был проехать транзитом.

В отношении неизвестных возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотиков и сильнодействующих веществ").