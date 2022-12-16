Сотрудники Самарской таможни предотвратили незаконный вывоз нефтепродуктов и раскрыли ОПГ.
На пункте пропуска Сагарчин таможенники остановили ехавший в Казахстан грузовик. По документам, в цистерне было 20 тыс. л "Эмульсола", который не нужно декларировать.
Однако экспертиза показала, что в реальности за границу пытались вывезти смазочно-охлаждающую жидкость на основе минерального масла, содержащую более 70% нефтепродуктов. А этот товар уже подлежит таможенному декларированию и относится к стратегически важным ресурсам. Стоимость продукции - более миллиона рублей.
Позже выяснилось, что владелец знал об особенностях перевозимого груза и даже собрал ОПГ для эффективного сбыта. Так, помимо прочего, участники группы делали фальшивые документы с недостоверными сведениями о коде товара.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров").
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если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.