Самарские таможенники вышли на ОПГ контрабандистов

Сотрудники Самарской таможни предотвратили незаконный вывоз нефтепродуктов и раскрыли ОПГ.

На пункте пропуска Сагарчин таможенники остановили ехавший в Казахстан грузовик. По документам, в цистерне было 20 тыс. л "Эмульсола", который не нужно декларировать.

Однако экспертиза показала, что в реальности за границу пытались вывезти смазочно-охлаждающую жидкость на основе минерального масла, содержащую более 70% нефтепродуктов. А этот товар уже подлежит таможенному декларированию и относится к стратегически важным ресурсам. Стоимость продукции - более миллиона рублей.

Позже выяснилось, что владелец знал об особенностях перевозимого груза и даже собрал ОПГ для эффективного сбыта. Так, помимо прочего, участники группы делали фальшивые документы с недостоверными сведениями о коде товара.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров").