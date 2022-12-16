Юную самарчанку обвиняют в сбыте крупной партии героина

В Самаре завершилось расследование уголовного дела 18-летней девушки, которую обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и 10 эпизодах сбыта. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2022 г. девушка через Интернет купила более 42 г героина и планировала сбывать его. Также в течение года она неоднократно делала "закладки" общей массой более 12 граммов.

Уголовное дело направили в суд Промышленного района Самары.