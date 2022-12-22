В Похвистневском районе задержаны двое браконьеров, убившие двух косуль

В Похвистневском районе задержаны двое 59-летних мужчин, убившие двух косуль, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Специалист Департамента охоты и рыболовства по Самарской области обратился в полицию и сообщил, что в с. Шиповка двое мужчин, передвигающихся на автомобиле ВАЗ-2115, могут быть причастны к незаконной охоте.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили отечественную легковушку на 111 км автодороги "Самара-Бугуруслан". В ходе осмотра в багажнике автомобиля сотрудники полиции обнаружили останки косули.

Сотрудники следственно-оперативной группы опросили хозяина дома, указанного заявителем. В ходе осмотра прилегающей к дому территории полицейские обнаружили во дворе останки двух косуль и три охотничьих гладкоствольных ружья.

Полицейские задержали двоих мужчин — хозяина дома и его приятеля — владельца автомобиля и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отделом дознания МО МВД России "Похвистневский" по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Департамент охоты и рыболовства по Самарской области предоставил документы, согласно которым, причиненный охотничьим ресурсам ущерб от гибели двух особей животного составляет 80 тыс. руб., что является крупным размером.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.