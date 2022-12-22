В Похвистневском районе задержаны двое браконьеров, убившие двух косуль

В Похвистневском районе задержаны двое 59-летних мужчин, убившие двух косуль, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Специалист Департамента охоты и рыболовства по Самарской области обратился в полицию и сообщил, что в с. Шиповка двое мужчин, передвигающихся на автомобиле ВАЗ-2115, могут быть причастны к незаконной охоте.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили отечественную легковушку на 111 км автодороги "Самара-Бугуруслан". В ходе осмотра в багажнике автомобиля сотрудники полиции обнаружили останки косули.
Сотрудники следственно-оперативной группы опросили хозяина дома, указанного заявителем. В ходе осмотра прилегающей к дому территории полицейские обнаружили во дворе останки двух косуль и три охотничьих гладкоствольных ружья.
Полицейские задержали двоих мужчин — хозяина дома и его приятеля — владельца автомобиля и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Отделом дознания МО МВД России "Похвистневский" по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Департамент охоты и рыболовства по Самарской области предоставил документы, согласно которым, причиненный охотничьим ресурсам ущерб от гибели двух особей животного составляет 80 тыс. руб., что является крупным размером.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.