Тольяттинец устроил разбой в магазине ради трех бутылок спиртного

В Тольятти задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, тольяттинец около 17:00 пришел в магазин как покупатель, а потом начал угрожать продавцу ножом и забрал три бутылки алкоголя.

Подозреваемого задержали сотрудники ППС недалеко от места происшествия. У мужчины изъяли украденный алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").