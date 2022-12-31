В Самаре суд вынес приговор в отношении 41-летней местной жительницы за продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, сообщает региональное ГУ МВД.
В августе 2022 г. сотрудники полиции выявили факт реализации продавцом магазина, расположенного на ул. Гагарина, одной бутылки алкоголя несовершеннолетнему. В ходе сбора материалов по данному факту полицейские выяснили, что продавец месяцем ранее уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Тогда ее оштрафовали на 15 тыс. рублей.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Советский районный суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца с удержанием в доход государства 5 % заработной платы. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.