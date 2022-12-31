Жительницу Самары отправили на исправительные работы за продажу алкоголя детям

В Самаре суд вынес приговор в отношении 41-летней местной жительницы за продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, сообщает региональное ГУ МВД.

В августе 2022 г. сотрудники полиции выявили факт реализации продавцом магазина, расположенного на ул. Гагарина, одной бутылки алкоголя несовершеннолетнему. В ходе сбора материалов по данному факту полицейские выяснили, что продавец месяцем ранее уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Тогда ее оштрафовали на 15 тыс. рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Советский районный суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца с удержанием в доход государства 5 % заработной платы. Приговор вступил в законную силу.