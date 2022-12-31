16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водителю грозит уголовное дело за езду по Самаре с поддельными номерами Жительницу Самары отправили на исправительные работы за продажу алкоголя детям Рецидивист осужден на 1,5 года колонии за кражу денег и телефона в Самаре Инженер самарской нефтяной компании перевела мошенникам 735 тыс. рублей В Похвистнево задержан мужчина со 100 г героина

Преступления Происшествия

Водителю грозит уголовное дело за езду по Самаре с поддельными номерами

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре полицейские задержали мужчину, ездившего на автомобиле с поддельными номерами, сообщает региональное управление МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Информация изначально была получена при отработке специального программного обеспечения. Машина была остановлена ближайшим нарядом ДПС в районе пересечения ул. Демократической и ул. Димитрова.

При проверке документов по информационным базам данных сотрудники полиции установили, что 36-летний водитель ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортными средствами. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Также было установлено, что государственный регистрационный знак транспортного средства не принадлежит данному автомобилю. А предъявленное свидетельство о регистрации транспортного средства также вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в подлинности. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. ПТС изъято, направлено на экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

В отношении водителя автоинспекторы составили административные материалы по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными), ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными знаками).

Также собран материал проверки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.  327 УК  РФ  (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) и ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства).

"Госавтоинспекция по Самарской области обращается к водителям и напоминает, что мероприятия по выявлению транспортных средств без государственного регистрационного знака, с материалами, затрудняющими его чтение или с подложными государственными регистрационными знаками проводятся ежедневно. Уважаемые водители, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии! Алкоголь в любых дозах ухудшает водительское мастерство. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Это может стоить вам и другим участникам движения жизни", - обращаются правоохранители к водителям.
 

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1