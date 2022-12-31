Водителю грозит уголовное дело за езду по Самаре с поддельными номерами

В Самаре полицейские задержали мужчину, ездившего на автомобиле с поддельными номерами, сообщает региональное управление МВД.

Информация изначально была получена при отработке специального программного обеспечения. Машина была остановлена ближайшим нарядом ДПС в районе пересечения ул. Демократической и ул. Димитрова.

При проверке документов по информационным базам данных сотрудники полиции установили, что 36-летний водитель ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортными средствами. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Также было установлено, что государственный регистрационный знак транспортного средства не принадлежит данному автомобилю. А предъявленное свидетельство о регистрации транспортного средства также вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в подлинности. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. ПТС изъято, направлено на экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

В отношении водителя автоинспекторы составили административные материалы по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными), ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными знаками).

Также собран материал проверки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) и ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства).

"Госавтоинспекция по Самарской области обращается к водителям и напоминает, что мероприятия по выявлению транспортных средств без государственного регистрационного знака, с материалами, затрудняющими его чтение или с подложными государственными регистрационными знаками проводятся ежедневно. Уважаемые водители, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии! Алкоголь в любых дозах ухудшает водительское мастерство. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Это может стоить вам и другим участникам движения жизни", - обращаются правоохранители к водителям.

