СО Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило уголовное дело о краже в отношении двоих 27-летних жителей Октябрьска. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.
В конце 2022 г. правоохранителям поступило сообщение о том, что из помещения железнодорожной организации украли технику: четыре монитора, четыре системных блока, принтер, сканер и принадлежности к ним. Общая стоимость похищенного составила 115 тыс. рублей.
С места преступления эксперт изъял следы обуви и пальцев, которые в дальнейшем помогли установить личности подозреваемых.
Вскоре их задержали дома у одного из подельников. В квартире обнаружили часть похищенного. Задержанные сознались и рассказали, что частично успели продать похищенную оргтехнику.
Мужчин ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело о краже (п. "а, б" ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.