В Сызрани задержали подозреваемых в краже оргтехники у железнодорожников

СО Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило уголовное дело о краже в отношении двоих 27-летних жителей Октябрьска. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

В конце 2022 г. правоохранителям поступило сообщение о том, что из помещения железнодорожной организации украли технику: четыре монитора, четыре системных блока, принтер, сканер и принадлежности к ним. Общая стоимость похищенного составила 115 тыс. рублей.

С места преступления эксперт изъял следы обуви и пальцев, которые в дальнейшем помогли установить личности подозреваемых.

Вскоре их задержали дома у одного из подельников. В квартире обнаружили часть похищенного. Задержанные сознались и рассказали, что частично успели продать похищенную оргтехнику.

Мужчин ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело о краже (п. "а, б" ч. 2 ст. 158 УК РФ).