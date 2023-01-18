Хотел подработать курьером: под Самарой задержали студента с 3 кг "синтетики"

В Самарской области задержали студента с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Парня поймали в лесополосе под Самарой. В задержании даже участвовали бойцы спецподразделения "Гром". При себе у молодого человека было девять свертков с 380 г "соли". В арендованной квартире задержанного и в тайнике нашли еще 2,85 кг наркотика. Кроме того, полицейские изъяли телефоны, материалы для фасовки и банковскую карту, с помощью которой студент, предположительно, выводил доходы от сбыта наркотиков.

В отношении парня возбудили три уголовных дела по ст. 228.1 УК РФ и отправили его под стражу.

Задержанный рассказал, что в октябре 2022 г. нашел в Интернете предложение о работе курьером. Работодатель пообещал высокий заработок и не скрывал от "соискателя", что его обязанность - забирать наркотик из тайников, перевозить, прятать и фиксировать местоположение "закладок". По словам парня, он успел забрать и перепрятать только одну закладку.