Хотел подработать курьером: под Самарой задержали студента с 3 кг "синтетики"

В Самарской области задержали студента с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Парня поймали в лесополосе под Самарой. В задержании даже участвовали бойцы спецподразделения "Гром". При себе у молодого человека было девять свертков с 380 г "соли". В арендованной квартире задержанного и в тайнике нашли еще 2,85 кг наркотика. Кроме того, полицейские изъяли телефоны, материалы для фасовки и банковскую карту, с помощью которой студент, предположительно, выводил доходы от сбыта наркотиков.
В отношении парня возбудили три уголовных дела по ст. 228.1 УК РФ и отправили его под стражу.
Задержанный рассказал, что в октябре 2022 г. нашел в Интернете предложение о работе курьером. Работодатель пообещал высокий заработок и не скрывал от "соискателя", что его обязанность - забирать наркотик из тайников, перевозить, прятать и фиксировать местоположение "закладок". По словам парня, он успел забрать и перепрятать только одну закладку.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.