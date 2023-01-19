В Шентале судимый за нетрезвую езду водитель устроил "пьяное" ДТП

В Шенталинском районе в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Нарушителю, который уже имеет судимость за такое правонарушение может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Как сообщили в полиции, в декабре 2022 г. мужчина, находясь за рулем Lada Priora на одной из улиц с. Шентала допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. Прибывший на место аварии патруль ДПС в ходе общения с виновником аварии почувствовали резкий запах алкоголя и предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования показали, что он находится в состоянии опьянения.
По данным полицейских, в апреле 2021 г. мужчина был осужден за езду в пьяном виде, судом ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишение права управления транспортными средствами сроком на 24 месяца.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.