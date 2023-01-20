В Самаре доцент пытался подкупить полицейского

В Самаре задержан доцент одного из вузов, пытавшийся дать взятку полицейскому, который проводил в отношении него проверку. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, на парковке возле дома на ул. Галактионовской 38-летний преподаватель передал оперуполномоченному 200 тыс. руб. за непроведение проверки по факту проставления им зачетов студентам за денежное вознаграждение.

Сотрудник полиции отказался от денег и доложил своему руководителю о противоправном предложении.

По материалам полиции, региональным управление Следственного комитета возбуждено уголовное дело.