Полицейские отыскали ветку конопли у жителя Самарской области

В Хворостянском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело 54-летнего мужчины. Его обвиняют в хранении наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сарае у мужчины правоохранители нашли 17 г конопли. Сельчанин также рассказал правоохранителям, что вырастил несколько кустов у себя во дворе, а потом оборвал их и высушил. Употреблять все это он планировал сам.