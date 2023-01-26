Житель Самарской области попался в лесную фотоловушку, когда крал ее

В Приволжском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело 47-летнего мужчины. Его подозревают в краже с территории охотхозяйства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В конце декабря 2022 г. к полицейским обратился директора охотничьего хозяйства, с территории которого украли фотоловушку стоимостью 25 тыс. рублей.

При этом, пока злоумышленник снимал закрепленную на дереве камеру, она успела сфотографировать его и отправить снимок сотрудникам охотхозяйства. На снимке были двое мужчин и ВАЗ-2114. Полицейские узнали на снимке безработного местного жителя. Подозреваемого задержали, а дома у него нашли украденное.

Сельчанин рассказал, что поехал с приятелем в лес, чтобы нарезать еловых веток к Новому году, заметил на дереве видеокамеру и решил забрать ее, пока, как ему казалось, никто не видит.