В Приволжском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело 47-летнего мужчины. Его подозревают в краже с территории охотхозяйства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В конце декабря 2022 г. к полицейским обратился директора охотничьего хозяйства, с территории которого украли фотоловушку стоимостью 25 тыс. рублей.
При этом, пока злоумышленник снимал закрепленную на дереве камеру, она успела сфотографировать его и отправить снимок сотрудникам охотхозяйства. На снимке были двое мужчин и ВАЗ-2114. Полицейские узнали на снимке безработного местного жителя. Подозреваемого задержали, а дома у него нашли украденное.
Сельчанин рассказал, что поехал с приятелем в лес, чтобы нарезать еловых веток к Новому году, заметил на дереве видеокамеру и решил забрать ее, пока, как ему казалось, никто не видит.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063