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Преступления Происшествия

В Тольятти сотрудники ДПС задержали водителя с поддельным удостоверением

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мужчина признался сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В начале января текущего года в дневное время на посту КПП "Рубеж" по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль "ВАЗ-21124".

В ходе административной процедуры 56-летний водитель-житель Саратовской области предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т. е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, задержанный официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

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