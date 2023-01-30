Жительницу Московской области задержали в Сызрани с крупной партией героина

В Сызрани задержали 28-летнюю жительницу Московской области с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщину остановили на улице, у нее с собой было шесть свертков с 87,7 г героина. При обыске на съемной квартире подозреваемой изъяли еще 393,7 г наркотика.

По данным полиции, ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию.

Задержанная рассказала, что приобрела героин через интернет и планировала сбыть через "закладки" в Сызрани. Возбуждено уголовное дело.