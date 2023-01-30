Жительницу Московской области задержали в Сызрани с крупной партией героина

В Сызрани задержали 28-летнюю жительницу Московской области с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщину остановили на улице, у нее с собой было шесть свертков с 87,7 г героина. При обыске на съемной квартире подозреваемой изъяли еще 393,7 г наркотика.
По данным полиции, ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию.
Задержанная рассказала, что приобрела героин через интернет и планировала сбыть через "закладки" в Сызрани. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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