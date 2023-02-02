В Самаре ушло в суд дело о стрельбе на АЗС

В Самаре закончили расследование уголовного дела 28-летнего мужчины, которого обвиняют в хулиганстве, угрозе убийством, нанесении тяжких травм и неоднократном пьяном вождении. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее пьяный самарец несколько раз выстрелил из травматического пистолета, в том числе в сторону прохожих, на АЗС на ул. Гастелло. Из-за звуков выстрелов работники заправки нажали тревожную кнопку. Злоумышленник же вошел в помещение АЗС, направил на кассира пистолет и угрожал убить ее.
Когда приехали сотрудники ЧОО, один из из них попытался выбить пистолет из рук дебошира, но получил выстрел в лицо (тяжкие травмы). После этого стрелявший уехал на своем BMW.
На Московском шоссе водитель не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево возле дома на ул. Гастелло. После ДТП он опять пытался скрыться, но сотрудники ДПС не дали ему уйти. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался.
Во время расследования выяснилось, что у подозреваемого не было разрешения на травматический пистолет, из которого он стрелял.
Теперь уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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