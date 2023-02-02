В Сызрани задержали мигранта с партией героина

СО Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбудил уголовное дело о покушении на оборот наркотиков в отношении 26-летнего гражданина одной из сопредельных республик. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Мужчину задержали в Сызрани. При досмотре у него в карманах нашли 63 свертка с героином общей массой более 120 г. При обыске в съемной квартире подозреваемого изъяли еще сверток с наркотиком и упаковочный материал.

По версии следствия, подозреваемый приобрел партию героина и планировал сбыть его через "закладки" в Сызрани и Сызранском районе.

Мужчин отправили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело.