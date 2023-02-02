Двое пьяных парней угнали автомобиль, чтобы доехать до Самары

В Большеглушицком районе Самарской области задержали двоих мужчин 21 и 26 лет по подозрению в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ночью у 21-летнего жителя с. Большая Глушица угнали ВАЗ-21102. По словам потерпевшего, накануне он познакомился в развлекательном заведении с двумя парнями. Они попросили довезти их в Самару. Автомобилист отказал, но согласился отвезти молодых людей по домам.

Во время поездки возник конфликт, водителю начали угрожать. Потерпевший остановился и вышел из машины, а один из подозреваемых сел за руль, и "приятели" уехали.

Через несколько часов экипаж ДПС нашел автомобиль в кювете на 73 км дороги Самара — Большая Черниговка. Двое молодых людей пытались вытолкать машину на дорогу.

Задержанные признали вину и рассказали, что ехали на угнанном автомобиле в Самару, но не справились с управлением, съехали в кювет, и машина застряла в снегу.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 166 УК РФ ("Угон").