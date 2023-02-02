Тольяттинские полицейские разыскивают магазинного вора

В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в магазинной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 22 января неизвестный украл телефон сотрудника в продуктовом магазине на ул. Победы. Сумма ущерба составила 3 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-37 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, короткие темные волосы, был одет в черную куртку с меховым капюшоном, темные спортивные штаны и черные кроссовки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-49-87 или 102.