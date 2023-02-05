В Самарской области задержали пассажира такси с наркотиками

Полицейские задержали пассажира такси с наркотиками в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Инспекторы ДПС остановили для проверки документов такси. В салоне были два пассажира, один из которых был в состоянии наркотического опьянения. У него под ногами на коврике обнаружили сверток 0,35 г синтетического наркотика.

45-летнего мужчину задержали. Он рассказал, что утром принял наркотик, а затем сходил за "закладкой". Позже он встретил приятеля и решил поехать к нему домой на такси. Когда автомобиль остановили, он испугался и выбросил сверток на коврик.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.