В Самарской области задержали неудачливого "закладчика"

В Отрадном полицейские задержали 25-летнего мужчину с героином. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемого задержали на улице, когда он делал "закладку". У него изъяли 17 пакетиков со 110 г героина, а также нашли в телефоне координаты сделанных ранее тайников.
Задержанный признал, что собирался сбывать наркотик в Отрадном. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело и отправили под стражу. Полицейские пытаются выявить канал поставки запрещенного вещества.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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