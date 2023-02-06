В Самарской области задержали неудачливого "закладчика"

В Отрадном полицейские задержали 25-летнего мужчину с героином. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемого задержали на улице, когда он делал "закладку". У него изъяли 17 пакетиков со 110 г героина, а также нашли в телефоне координаты сделанных ранее тайников.

Задержанный признал, что собирался сбывать наркотик в Отрадном. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело и отправили под стражу. Полицейские пытаются выявить канал поставки запрещенного вещества.