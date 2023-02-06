Самарские таможенники задержали грузовик с контрафактом на 80 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни задержали крупную партию контрафактного товара.

В грузовике, прибывшем из Казахстана, было более 11 тыс. единиц различных товаров, в том числе автозапчастей. Общая стоимость продукции составила 80 млн рублей.

Так, в фуре обнаружили поддельные автомобильные колодки и фильтры Toyota и Lexus; верхнюю одежду, обувь и сумки под различными товарными знаками, в том числе Adidas, Nike и Louis Vuitton; аксессуары для телефонов Apple, включая беспроводные наушники Airpods Pro и адаптеры питания.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака").