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Самарские таможенники задержали грузовик с контрафактом на 80 млн рублей

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни задержали крупную партию контрафактного товара.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В грузовике, прибывшем из Казахстана, было более 11 тыс. единиц различных товаров, в том числе автозапчастей. Общая стоимость продукции составила 80 млн рублей.

Так, в фуре обнаружили поддельные автомобильные колодки и фильтры Toyota и Lexus; верхнюю одежду, обувь и сумки под различными товарными знаками, в том числе Adidas, Nike и Louis Vuitton; аксессуары для телефонов Apple, включая беспроводные наушники Airpods Pro и адаптеры питания.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака").

Гид потребителя

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