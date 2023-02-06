Сотрудники Самарской таможни задержали крупную партию контрафактного товара.
В грузовике, прибывшем из Казахстана, было более 11 тыс. единиц различных товаров, в том числе автозапчастей. Общая стоимость продукции составила 80 млн рублей.
Так, в фуре обнаружили поддельные автомобильные колодки и фильтры Toyota и Lexus; верхнюю одежду, обувь и сумки под различными товарными знаками, в том числе Adidas, Nike и Louis Vuitton; аксессуары для телефонов Apple, включая беспроводные наушники Airpods Pro и адаптеры питания.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака").
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063