В Самаре изъяли 270 л нелегального алкоголя

В Самаре полицейские проверили два магазина и нашли там алкоголь без документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Во время проверки двух торговых павильонов на ул. Новосельской изъяли 270 л алкогольной и спиртосодержащей продукции, которую продавали в нарушение особых требований и правил розничной торговли.

Кроме того, в одном из павильонов использовали газобаллонное оборудование для отопления, что нарушает требования пожарной безопасности.