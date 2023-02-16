На самарчанку завели уголовное дело за избиение дочери

В Самаре 41-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о нанесении побоев. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В январе к правоохранителям обратился 43-летний мужчина и попросил привлечь к ответственности его жену, которая избила их 10-летнюю дочь. Также о травмах ребенка сообщили из больницы.
По данным полиции мать девочки не работает, злоупотребляет спиртным, была судима за нападение на представителя власти. Кроме того, летом 2022 г. женщину привлекали к административной ответственности за избиение дочери.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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