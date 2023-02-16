На самарчанку завели уголовное дело за избиение дочери

В Самаре 41-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о нанесении побоев. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В январе к правоохранителям обратился 43-летний мужчина и попросил привлечь к ответственности его жену, которая избила их 10-летнюю дочь. Также о травмах ребенка сообщили из больницы.

По данным полиции мать девочки не работает, злоупотребляет спиртным, была судима за нападение на представителя власти. Кроме того, летом 2022 г. женщину привлекали к административной ответственности за избиение дочери.