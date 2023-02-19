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Преступления Происшествия

81-летнего жителя Самарской области подозревают в убийстве жены

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области задержали 81-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Тело жертвы — 75-летней женщины нашли с колото-резаными ранениями 19 февраля. В убийстве заподозрили ее мужа.

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