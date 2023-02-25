В Самарской области временно ограничен проезд грузового и рейсового транспорта

На федеральных трассах в Самарской и Оренбургской областях ограничено движение грузового и рейсового транспорта с 23:00 25 февраля до 10:00 26 февраля, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
"В связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, метель, ограниченная видимость) 25.02.2023 с 23:00 (мск) вводится временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках федеральных дорог в пределах Самарской и Оренбургской областей", - говорится в сообщении ведомства.
1. М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск с 861 по 1194 км (Сызранский, Ставропольский, Жигулевск, Тольятти, Волжский, Красноярский, Сергиевский, Исаклинский, Камышлинский);
2. М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Подъезд к г. Оренбург) с 29 по 132 км, в том числе старое направление с 93 по 129 км (Нефтегорский, Алексеевский);
3. М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Подъезд к г. Самара) с 0 по 12 км (Красноярский, Волжский, Самара);
4. А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км (Волжский, Большеглушицкий, Большечерниговский);
5. Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск (Подъезд к г. Самара) с 326 по 400 км (Елховский, Красноярский);
6. Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград с 0 по 165 км (Красноярский, Кинельский, Волжский, Новокуйбышевск, Чапаевск, Безенчукский, Красноармейский, Пестравский);
7. М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Подъезд к г. Ульяновск) с 294 по 328 км (Сызранский, Шигонский);
8. Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград с 17 по 23 км (Сызранский).
ФКУ "Поволжуправтодор" просит воздержаться от поездок в данном направлении до наступления благоприятных погодных условий. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге звонить по телефону диспетчерской службой управления: 8 (8412) 54-11-04, +7-929-769-49-19.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.