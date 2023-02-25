В Самарской области временно ограничен проезд грузового и рейсового транспорта

На федеральных трассах в Самарской и Оренбургской областях ограничено движение грузового и рейсового транспорта с 23:00 25 февраля до 10:00 26 февраля, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

"В связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, метель, ограниченная видимость) 25.02.2023 с 23:00 (мск) вводится временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках федеральных дорог в пределах Самарской и Оренбургской областей", - говорится в сообщении ведомства.

1. М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск с 861 по 1194 км (Сызранский, Ставропольский, Жигулевск, Тольятти, Волжский, Красноярский, Сергиевский, Исаклинский, Камышлинский);

2. М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Подъезд к г. Оренбург) с 29 по 132 км, в том числе старое направление с 93 по 129 км (Нефтегорский, Алексеевский);

3. М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Подъезд к г. Самара) с 0 по 12 км (Красноярский, Волжский, Самара);

4. А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км (Волжский, Большеглушицкий, Большечерниговский);

5. Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск (Подъезд к г. Самара) с 326 по 400 км (Елховский, Красноярский);

6. Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград с 0 по 165 км (Красноярский, Кинельский, Волжский, Новокуйбышевск, Чапаевск, Безенчукский, Красноармейский, Пестравский);

7. М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Подъезд к г. Ульяновск) с 294 по 328 км (Сызранский, Шигонский);

8. Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград с 17 по 23 км (Сызранский).

ФКУ "Поволжуправтодор" просит воздержаться от поездок в данном направлении до наступления благоприятных погодных условий. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге звонить по телефону диспетчерской службой управления: 8 (8412) 54-11-04, +7-929-769-49-19.