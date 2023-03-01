В полицию за помощью обратился работник одной из таксомоторных организаций, который сообщил, что несколько минут назад его клиент угнал автомобиль Hyundai Solaris от АЗС, расположенной на 1064 км автодороги М-5 "Урал".
Автопатрулям и следственно-оперативной группе были переданы приметы автомобиля и подозреваемого.
Сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании района в лесопосадке на 6 км автодороги "Большая Раковка — Русская Селитьба" обнаружили разыскиваемый автомобиль, на снегу рядом с которым имелись свежие следы обуви. Полицейские прошли по следам и заметили схожего по описанию с данным потерпевшим мужчину, которого после непродолжительной погони задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как пояснил ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 36-летний местный житель, он ехал в гости к друзьям, денег у него при себе не было, поэтому он решил угнать автомобиль такси, когда водитель вышел на заправке, но уехать далеко не смог, так как кончился газ.
О МВД России по Красноярскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063