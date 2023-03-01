В Красноярском районе пассажир такси угнал машину с АЗС

В полицию за помощью обратился работник одной из таксомоторных организаций, который сообщил, что несколько минут назад его клиент угнал автомобиль Hyundai Solaris от АЗС, расположенной на 1064 км автодороги М-5 "Урал".

Автопатрулям и следственно-оперативной группе были переданы приметы автомобиля и подозреваемого.

Сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании района в лесопосадке на 6 км автодороги "Большая Раковка — Русская Селитьба" обнаружили разыскиваемый автомобиль, на снегу рядом с которым имелись свежие следы обуви. Полицейские прошли по следам и заметили схожего по описанию с данным потерпевшим мужчину, которого после непродолжительной погони задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как пояснил ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 36-летний местный житель, он ехал в гости к друзьям, денег у него при себе не было, поэтому он решил угнать автомобиль такси, когда водитель вышел на заправке, но уехать далеко не смог, так как кончился газ.

О МВД России по Красноярскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, возбуждено уголовное дело.