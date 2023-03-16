Тольяттинец в пьяном угаре угнал автобус

Тольяттинские полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 40-летний владелец транспорта. Вечером он оставил автобус на парковке около дома, а утром его уже не было.

В результате полицейские задержали подозреваемого, рядом с его домом стоял пропавший автобус. Мужчина признал вину и рассказал, что был пьян и не отдавал отчет своим действиям, когда угонял автобус.