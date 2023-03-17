Более килограмма героина изъяли у "гастролеров" в Сызрани

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали группу мигрантов по подозрению в сбыте наркотиков.

В карманах у одного из задержанных нашли 69 свертков с 130 г героина. Позже из сделанных мужчинами тайников изъяли еще пять "закладок". Дома у подозреваемых также обнаружили запрещенное вещество. В итоге общий вес изъятого наркотика составил более 1 кг.

По версии следствия, подозреваемые приехали из Москвы для сбыта героина.

В отношении них возбудили уголовное дело и отправили под стражу.