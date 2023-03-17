Более килограмма героина изъяли у "гастролеров" в Сызрани

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали группу мигрантов по подозрению в сбыте наркотиков.
В карманах у одного из задержанных нашли 69 свертков с 130 г героина. Позже из сделанных мужчинами тайников изъяли еще пять "закладок". Дома у подозреваемых также обнаружили запрещенное вещество. В итоге общий вес изъятого наркотика составил более 1 кг.
По версии следствия, подозреваемые приехали из Москвы для сбыта героина.
В отношении них возбудили уголовное дело и отправили под стражу.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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