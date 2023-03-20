Полицейские нашли у самарца переделанный пистолет

В Самаре задержали 49-летнего местного жителя в связи с хранением оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Дома у мужчины изъяли патроны и пистолет, переделанный из сигнального МР-371, и девять травматического действия калибра 9 мм.
По данным полиции, подозреваемого неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за разбой.
Мужчина пояснил, что пистолет и патроны нашел несколько лет назад. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение оружия и боеприпасов").
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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