У Жигулевской ГЭС задержали рыбака-нарушителя

В Тольятти возбудили уголовное дело о незаконной ловле рыбы (п. "б" ч. 1 ст. 256 УК РФ) в отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские задержали подозреваемого в районе водосливной плотины Жигулевской ГЭС. В этом месте рыбачить запрещено. Мужчина ловил там рыбу с лодки при помощи сети, которая также запрещена.

У подозреваемого изъяли несколько рыб, в том числе краснокнижную стерлядь. Общая сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

В пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте также рассказали, что за два месяца 2023 г. их сотрудники провели 35 рейдов и изъяли у нарушителей более 430 голов рыбы и раков. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. По итогам рейдов возбудили 28 уголовных дел и 140 административных.