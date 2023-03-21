У Жигулевской ГЭС задержали рыбака-нарушителя

В Тольятти возбудили уголовное дело о незаконной ловле рыбы (п. "б" ч. 1 ст. 256 УК РФ) в отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские задержали подозреваемого в районе водосливной плотины Жигулевской ГЭС. В этом месте рыбачить запрещено. Мужчина ловил там рыбу с лодки при помощи сети, которая также запрещена.
У подозреваемого изъяли несколько рыб, в том числе краснокнижную стерлядь. Общая сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.
В пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте также рассказали, что за два месяца 2023 г. их сотрудники провели 35 рейдов и изъяли у нарушителей более 430 голов рыбы и раков. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. По итогам рейдов возбудили 28 уголовных дел и 140 административных.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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