Полицейские нашли у самарца конопляную грядку

В Самаре задержали 34-летнего безработного местного жителя. Его подозревают в выращивании конопли и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В частном доме на ул. Березовая аллея правоохранители нашли выращенные кусты наркосодержащего растения (52 куста), а также пакет с 330 г марихуаны.

Задержанный утверждал, что выращивал коноплю для себя.