Под Тольятти задержали неудачливого наркокурьера с 2 кг "синтетики"

В Ставропольском районе Самарской области полицейские остановили машину с 2 кг наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
На 981 км трассы М-5 автоинспекторы остановили Mazda 6 для проверки документов. Сидевший за рулем 20-летний житель Московской области выглядел нетрезвым, но проходить освидетельствование отказался. При оформлении протокола полицейские нашли в сабвуфере в салоне сумку с шестью пакетами N-метилэфедрона. Кроме того, в телефоне мужчины были фотографии с геотегами пяти тайников в Сызранском районе. Общий вес изъятого наркотика составил 1,89 кг.
Задержанный рассказал, что нашел в интернете "вакансию" курьера. Он надеялся на высокий заработок, хоть и знал, что придется перевозить и прятать наркотики. В итоге он успел забрать из тайника, расфасовать и перепрятать только одну "закладку".
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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