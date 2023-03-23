Под Тольятти задержали неудачливого наркокурьера с 2 кг "синтетики"

В Ставропольском районе Самарской области полицейские остановили машину с 2 кг наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На 981 км трассы М-5 автоинспекторы остановили Mazda 6 для проверки документов. Сидевший за рулем 20-летний житель Московской области выглядел нетрезвым, но проходить освидетельствование отказался. При оформлении протокола полицейские нашли в сабвуфере в салоне сумку с шестью пакетами N-метилэфедрона. Кроме того, в телефоне мужчины были фотографии с геотегами пяти тайников в Сызранском районе. Общий вес изъятого наркотика составил 1,89 кг.

Задержанный рассказал, что нашел в интернете "вакансию" курьера. Он надеялся на высокий заработок, хоть и знал, что придется перевозить и прятать наркотики. В итоге он успел забрать из тайника, расфасовать и перепрятать только одну "закладку".