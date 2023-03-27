Тольяттинец хранил дома арсенал оружия

В Тольятти полицейские изъяли арсенал оружия у 53-летнего безработного местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители получили информацию об оружии, и к тольяттинцу выехали сотрудники МВД и ФСБ. В тайнике в полу на втором этаже его частного дома нашли: два пистолета Макарова, два пистолета ТТ, пистолет Glock, пять магазинов к автомату Калашникова, составные части огнестрельного оружия и 300 патронов различного калибра.
Мужчина пояснил, что нашел все это оружие и хранил, хоть и знал, что нарушает закон.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов").
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